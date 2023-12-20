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Moğolistan'da rekor soğuk: -50 santigrat derece - Son Dakika
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Moğolistan'da rekor soğuk: -50 santigrat derece

Moğolistan'ın batısındaki Uvs eyaletinin Zuungovi bölgesinde Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece, hava sıcaklığı -50 santigrat dereceye düştü. Bu, Moğolistan tarihinde kaydedilen en düşük sıcaklık oldu. Rusya'nın Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgası, ülkenin birçok bölgesinde sıcaklıkların düşmesine ve güçlü rüzgar ve tipilerin görülmesine neden oldu. Soğuk hava dalgasının Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Moğolistan\'da rekor soğuk: -50 santigrat derece
20.12.2023 - 17:03,
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ULAN BATUR, 20 Aralık (Xinhua) -- Moğolistan'ın batısındaki Uvs eyaletinin idari alt birimlerinden biri olan Zuungovi bölgesinde Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece, hava sıcaklığı -50 santigrat dereceyi gördü.

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada bu değerin bu kış Moğolistan'da kaydedilen en düşük sıcaklık olduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz haftanın başlarından itibaren Rusya'nın Sibirya bölgesinden gelen güçlü soğuk hava dalgası Moğolistan'ın birçok bölümünü etkisi altına alarak sıcaklıkların düşmesine ve güçlü rüzgar ve tipilerin görülmesine yol açtı.

Soğuk hava dalgasının Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Ajansın verdiği bilgilere göre, 26 Aralık 1966'da Zuungovi'de gece sıcaklığının -55,6 santigrat dereceye düşmesiyle Moğolistan tarihindeki en soğuk gece yaşanmıştı.

Kaynak: Xinhua
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