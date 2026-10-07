Moldova'da 25 yıl cezaevinde kalan Radulov Fatih'te sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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Moldova'da 25 yıl cezaevinde kalan Radulov Fatih'te sahte kimlikle yakalandı

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Moldova\'da 25 yıl cezaevinde kalan Radulov Fatih\'te sahte kimlikle yakalandı
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Moldova'da 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçundan 25 yıl cezaevinde kalan İurii Radulov, tahliyesinin ardından Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldi. Fatih'te sahte kimlikle yakalanan Radulov'un sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

MOLDOVA'da 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçundan 25 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen İurii Radulov (62), sahte kimlikle Fatih'te yakalandı. Radulov'un, çok sayıda cinayete karışan bir suç örgütüne liderlik yaptığı belirtildi.

Moldova'da 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçundan 2001 yılında yakalanan İurii Radulov, 25 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2025 yılının mart ayında serbest bırakıldı. Radulov'un tahliye edilmesinin ardından Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiği, daha sonra hakkında Interpol tarafından Türkiye'ye giriş yasağı konulduğu belirtildi.

FATİH'TE GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne ulaşan kararın ardından polis ekipleri harekete geçti. Radulov hakkında inceleme başlatan ekipler, şüphelinin İstanbul'a geldikten sonra Fatih ve Güngören'de farklı evlerde kaldığını, eşi V.R. ile birlikte yaşadığını belirledi. Polis ekiplerinin takibi sonucu Radulov'un Fatih'te kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Radulov gözaltına alındı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Radulov'un üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. İlk yakalandığında kimliğini inkar eden Radulov'un, daha sonra İurii Radulov olduğunu kabul ettiği öğrenildi. Yapılan incelemede Radulov'un, çok sayıda kişinin öldürüldüğü cinayetlere karışan bir suç örgütüne liderlik yaptığı belirtildi. Radulov hakkında sahte kimlik kullanması nedeniyle evrakta sahtecilik suçundan işlem yapıldığı, sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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