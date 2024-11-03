Moldova'da Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Tura Geçti

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Moldova'da halk, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanıyor.

Cumhurbaşkanı Maya Sandu'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle düzenlenen seçimin ikinci turunda yurt dışında yaşayanlar da dahil yaklaşık 3 milyon 302 seçmenin olduğu ülkedeki 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Seçimde 234'ü yurt dışında, 30'u Moldova sınırlarında bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde, 68'i de Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nde olmak üzere toplam 2 bin 221 sandık kuruldu.

ABD ve Kanada'nın yanı sıra Norveç, İsveç, İzlanda ve Finlandiya'da posta yoluyla da oylama yapılıyor.

Yaklaşık 2 bin yerel ve uluslararası gözlemci tarafından takip edilen seçimde sandıklar, yerel saatle 21.00'de kapanacak.

Seçimin 20 Ekim'deki ilk turunda en fazla oy alan iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisinden (PAS) Maya Sandu ile Moldova Sosyalistler Partisinin (PSRM) adayı Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo, cumhurbaşkanı koltuğu için yarışıyor.

Seçimin ikinci turunda en fazla oy alan cumhurbaşkanı olacak, kazanan aday 45 gün içinde yemin ederek görevine başlayacak.

Seçimin ilk turu ve referandum

Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun görev süresinin dolması nedeniyle 20 Ekim'de seçim düzenlenmiş, cumhurbaşkanı koltuğu için 2'si Gagauz Türkü 11 aday yarışmıştı. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim, ikinci tura kalmıştı.

Seçimle aynı gün Avrupa Birliği'ne (AB) katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin referandum düzenlenmişti. Anayasada değişiklik yapılması konusunda seçmenlerin yüzde 50,35'i "evet", yüzde 49,65'i "hayır" oyu vermişti.