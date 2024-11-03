Moldova'da Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Tura Geçti

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Moldova'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundaki adaylar mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve Moldova Sosyalistler Partisinden (PSRM) Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı Maya Sandu'un görev süresinin sona ermesi nedeniyle düzenlenen seçimin ikinci turunda oy verme işlemi devam ediyor.

Seçimin 20 Ekim'deki ilk turunda en fazla oy alan iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisinden (PAS) Sandu ile PSRM adayı Stoyanoglo da başkent Kişinev'de oylarını kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Sandu, Moldova halkına oylamaya katılma çağrısında bulundu. Sandu, "Vatandaşların ülkemiz için en iyisini seçeceğine inanıyorum. Barışı, oyları ve bağımsızlığımızı korumak için birlik olmalıyız." dedi.

Stoyanoglo ise Moldova'nın özgür ve istikrarlı olması için hem Batı hem de Doğu ile iyi ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini, oyunu da bunun için verdiğini söyledi.

Moldova'da 2025'te parlamento seçimlerinin yapılacağına dikkati çeken Stoyanoglo, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde bu seçimlerin özgürce ve demokratik şekilde organize edeceğini dile getirdi.

Seçime katılım oranı 45'i aştı

Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyon 302 seçmenin katılması beklenen seçime, katılım oranı yüzde 45'i geçti.

Ülkedeki seçim yasası gereği, seçmenlerden en az beşte birinin oylamaya katılması durumunda seçimler geçerli kabul ediliyor.

Seçimin ikinci turunda en fazla oy alan cumhurbaşkanı olacak, kazanan aday 45 gün içinde yemin ederek görevine başlayacak.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Anjelika Karaman, seçimde ihlallerin yapıldığı ve bu sayının 50'den fazla olduğunu bildirdi.