Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Devam Ediyor

Moldova\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Devam Ediyor

Moldova'da Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verme işlemi sürerken katılım oranı yüzde 42'yi geçti.

20.10.2024 17:46
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Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılan cumhurbaşkanı seçimindeki oy verme işlemi sürüyor.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu seçime katılım oranı yüzde 42'yi geçti.

Buna göre, seçmenlerden en az üçte birinin oylamaya katılması nedeniyle seçimler geçerli kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı seçimiyle aynı günde Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım amacıyla anayasada değişikliğin yapılmasına ilişkin düzenlenen referanduma 900 bini aşkın kişinin katıldığı bildirildi.

500 binden fazla Moldova vatandaşının yaşadığı ve 2 oylama yerinin açıldığı Rusya'nın başkenti Moskova başta olmak üzere, birçok ülkede oylarını kullanmak isteyenlerden uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise seçimde bazı ihlallerin tespit edildiği bildirildi.

Adaylar seçimde oylarını kullandı

2'si Gagauz Türkü 11 adayın Cumhurbaşkanı koltuğu için yarıştığı seçimdeki adaylar oylarını kullandı.

Seçimde aday mevcut Cumhurbaşkanı Sandu, başkent Kişinev'de oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Moldova vatandaşlarına oylamaya katılması için çağrıda bulunarak, "Referandum sonuçları ülkemizin onlarca yıl kaderini belirleyecek. Oyumu Moldova'nın barış içinde ve özgürce gelişmesi için kullandım." diye konuştu.

Oyunu kullanan Moldova Sosyalistler Partisinin (PSRM) adayı eski Moldova Başsavcısı Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo ise referanduma karşı çıktığını ve bu nedenle katılmadığını belirterek, "Mevcut yönetim, referandumu kendi seçim çıkarları için kullanıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı olması durumunda ilk ziyaretini Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesine gerçekleştireceğini söyleyen Stoyanoglo, "Avrupa Birliği, Rusya, ABD ve Çin ile ilişkiler konusunda dengeli dış siyaset için oyumu verdim." dedi.

"Bizim" Partiden eski Baltsi Belediye Başkanı Renato Usatiy da referanduma katılmadığını söyleyerek, "Vatandaşları seçime katılmaya çağırıyorum. Her oyunuz Moldova için önem taşıyor." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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