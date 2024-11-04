Momo\'nun 71. Doğum Günü Kutlandı

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YANGON, 4 Kasım (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Yangon Hayvanat Bahçesi'nde ünlü dişi Asya fili Momo 71. yaş gününü kutladı.

1-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen kutlamada müzik dinletisi, söyleşi programları ve çeşitli oyunlar yer aldı. 3 Kasım'da Momo, kendisi için özel olarak hazırlanan doğum günü pastasının tadını çıkardı.