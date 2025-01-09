Mondlane'nin Dönüşü Mozambik'te Gerilimi Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mondlane'nin Dönüşü Mozambik'te Gerilimi Artırdı

Muhalif lider Venancio Mondlane, seçim sonuçlarını reddederek döndü, hükümete karşı sert eleştirilerde bulundu.

09.01.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mozambik'teki seçim sonuçlarını reddederek ülkeyi terk eden muhalif lider Venancio Mondlane'nin dönüşü, gerilimi yeniden tırmandırdı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, 9 Ekim 2024'te yapılan tartışmalı cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından aylarca yurt dışında yaşayan muhalif lider Mondlane, yoğun güvenlik önlemleri arasında ülkeye geri döndü.

Sabah saatlerinde ülkeye dönen Mondlane, başkent Maputo'nin Mercado Estrela bölgesinde miting düzenledi.

Miting alanında destekçilerine seslenen Mondlane, cumhurbaşkanlığı yemini ederek, 9 Ekim genel seçimlerindeki zaferin kendisine ait olduğunu iddia etti.

Mondlane, Mozambik Anayasa Konseyinin seçim sonuçlarını reddettiğini ve seçimlerin iptali için her yola başvuracağını belirterek, "Anayasa Konseyi değil, halk tarafından cumhurbaşkanı seçildim." dedi.

Hükümetin muhaliflere karşı tutumunu kınayan Mondlane, "Destekçilerimin yanında duracağım, kaybettiklerimizin yasını tutacağım ve onlarla birlikte sahada mücadele etmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Mondlane, şartlarının yerine getirilmesi halinde hükümetle temas kurmak istediğini de dile getirdi.

Öte yandan, polis, mitinge yoğun katılım gösteren destekçilere ateş ederek ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Silah seslerinin duyulmasının ardından Mondlane, kalabalığa dağılması çağrısı yaptı.

Mozambik'te seçim süreci ve şiddet olayları

Mozambik'te 9 Ekim 2024'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo kazanmıştı.

İlk sonuçlara göre, oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Yaşanan şiddet olaylarında en az 248 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Mozambik, Politika, Güncel, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mondlane'nin Dönüşü Mozambik'te Gerilimi Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:13:39. #1.12#
SON DAKİKA: Mondlane'nin Dönüşü Mozambik'te Gerilimi Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.