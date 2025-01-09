Mondlane'nin Dönüşü Mozambik'te Gerilimi Artırdı

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Mozambik'teki seçim sonuçlarını reddederek ülkeyi terk eden muhalif lider Venancio Mondlane'nin dönüşü, gerilimi yeniden tırmandırdı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, 9 Ekim 2024'te yapılan tartışmalı cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından aylarca yurt dışında yaşayan muhalif lider Mondlane, yoğun güvenlik önlemleri arasında ülkeye geri döndü.

Sabah saatlerinde ülkeye dönen Mondlane, başkent Maputo'nin Mercado Estrela bölgesinde miting düzenledi.

Miting alanında destekçilerine seslenen Mondlane, cumhurbaşkanlığı yemini ederek, 9 Ekim genel seçimlerindeki zaferin kendisine ait olduğunu iddia etti.

Mondlane, Mozambik Anayasa Konseyinin seçim sonuçlarını reddettiğini ve seçimlerin iptali için her yola başvuracağını belirterek, "Anayasa Konseyi değil, halk tarafından cumhurbaşkanı seçildim." dedi.

Hükümetin muhaliflere karşı tutumunu kınayan Mondlane, "Destekçilerimin yanında duracağım, kaybettiklerimizin yasını tutacağım ve onlarla birlikte sahada mücadele etmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Mondlane, şartlarının yerine getirilmesi halinde hükümetle temas kurmak istediğini de dile getirdi.

Öte yandan, polis, mitinge yoğun katılım gösteren destekçilere ateş ederek ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Silah seslerinin duyulmasının ardından Mondlane, kalabalığa dağılması çağrısı yaptı.

Mozambik'te seçim süreci ve şiddet olayları

Mozambik'te 9 Ekim 2024'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo kazanmıştı.

İlk sonuçlara göre, oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Yaşanan şiddet olaylarında en az 248 kişi hayatını kaybetmişti.