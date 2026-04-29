Montella: Türkiye'de Tutkumu Yeniden Keşfettim

Vincenzo Montella, Kosova maçı sonrası yaşanan kutlamanın kariyerinin en büyük mutluluğu olduğunu söyledi. Dünya Kupası'nda başarıyı oyuncuların fiziksel durumunun belirleyeceğini belirten Montella, Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığına üzüldüğünü ancak umutlu olduğunu ifade etti. Kenan Yıldız'ın gelişiminden övgüyle bahseden İtalyan teknik adam, Türkiye'de tutkusunu yeniden keşfettiğini ve Adana'ya gitmenin kendisini ateşlediğini söyledi. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasını üzücü bulduğunu ancak milli takımın hâlâ rekabetçi olduğunu vurguladı.