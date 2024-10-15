Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi Restorasyonu Başladı

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Restorasyon kapsamında kilisenin taşları sökülmeye başlandı

ADIYAMAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremlerinde ağır hasar gören Adıyaman'da ki Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'nde restorasyon kapsamında taşlar sökülmeye başlandı.

Kapsamlı restorasyon yapılacak olan Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ediliyor. Hala Süryani Kadim cemaatine hizmet eden kilisede deprem sonrası lazerle belgeleme işlemi yapıldı. Deremle birlikte dökülen taşların tasnifi yapılarak kilise komple çelik malzemeyle askıya alındı. Kilisenin üst betonarme örtüsünün kaldırılmasının ardından röleve projesi çizildi. Numaralandırılan duvarlarda ki taşlar sökülmeye başlandı. Taşların tamamen sökülmesinden sonra kilisenin yerine aynı şekilde numaralandırılan taşlar ile aslına uygun olarak kilise inşa edilecek. 1701 yılında yapılan tarihi kilise daha sonra 1885 ve 1905 yıllarında çeşitli nedenlerden dolayı onarım geçirdiği kayıtlarda yer alıyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Melki Ürek, "Maalesef bu son depremde ağır hasar almıştı. Tabi bu bölgenin bir parçası olarak ağır hasar aldık ve kilisemiz ağır hasar gördü. Çok şükür bu gün itibariyle kilisenin sökümüne başlandı. ve inşallah işler bu şekilde devam eder. Bütün sökümlerden ve uygun hale getirildikten sonra aynı model aynı kiliseyi tekrar imar etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.