Mor Tutkusu: Togg Aracını Özel Halıyla Kapladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mor Tutkusu: Togg Aracını Özel Halıyla Kapladı

06.05.2026 01:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Firdevs Çakar, Togg aracını mor halıyla kaplayarak Türk motiflerini yansıttı.

BURSA'da yaşayan ve 10 yıldır hayatının her alanında mor rengi kullanmayı tercih eden Firdevs Çakar (41), 1 yıl önce aldığı Togg marka aracını da sıra dışı yöntemle dönüştürdü. Otomobilini, Türk pasaportunda yer alan ve sadece ultraviyole ışık altında görünür hale gelen Türkiye'ye özgü simgesel yapılar ve desenlerle dokunan mor renkli halıyla kaplatan Çakar, "Yolda görenler durdurup fotoğraf çektiriyor. Türk aracına yakışır bir kaplama oldu" dedi.

Kestel ilçesinde yaşayan Firdevs Çakar, 10 yıl önce işlettiği butikteki kıyafetlerde ağırlıklı olarak mor rengi tercih etti. Müşterilerinden de olumlu geri dönüşler alan Çakar'ın hayatında mor renk, zamanla tutku haline geldi. Önce kıyafet ve aksesuarlarında mor rengi kullanmaya başlayan Çakar, evindeki eşyalarında da yoğunlukla moru tercih etti. Ev anahtarından, el bezine, saatinden çantasına kadar her eşyası mor olan Çakar, makyajında bile mor tonları tercih ediyor. Bu tutkusunu 1 yıl önce satın aldığı Togg marka otomobiline de yansıtan Çakar, standart araç kaplamalarının dışına çıkarak Türk motiflerinin ve Türkiye'ye özgü simgesel yapıların yer aldığı mor renkli özel dokuma halı tercih etti. Otomobilin kaplamasında kullanılan halının dikkat çekici özelliği ise Türk pasaportunda yer alan güvenlik detayları. Normal gözle görülmeyen, sadece ultraviyole ışık altında incelendiğinde görünür hale gelen Türkiye'ye özgü simgesel yapılar ve desenlerle dokunan halıyla kaplı otomobil, görenlerin de ilgisini çekiyor.

'POLİS HAFTASI'NI KUTLAMAK AMACIYLA BÖYLE BİR PROJE YAPTIK'

Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve 'Polis Haftası'nı kutlamak amacıyla yerli ve milli otomobilini, Türk motifleriyle dokunan özel bir halıyla kaplattığını söyleyen Firdevs Çakar, "Yerli ve milli olduğu için Togg otomobil almak istedim. Sonrasında ona neler yapılabilir, bunu görmek istedim. İstanbul'da aracımı halıyla kaplattım. Bu halıda Türk motifleri yer alıyor. Polis Haftası'nı kutlamak amacıyla böyle bir proje yaptık. İnsanların yolda giderken yoğun ilgisini görüyorum. Yolda giderken neredeyse herkes durdurmak istiyor. Durdurup fotoğraf çektiriyor. Tepkiler çok güzel, söktürmeyi düşünmüyorum. Yurt dışında bir fuara katılmak istiyorum. Davet geldi ve imkanlardan dolayı reddetmek zorunda kaldım. Devletten bu konuda destek bekliyorum. Aracımın rengi de ruhsata işli" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mor Tutkusu: Togg Aracını Özel Halıyla Kapladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:21:49. #7.13#
SON DAKİKA: Mor Tutkusu: Togg Aracını Özel Halıyla Kapladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.