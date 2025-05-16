Mor ve Ötesi, Üsküdar'da Gençlik ve Spor Bayramı'nda Konser Verecek

(İSTANBUL)- Üsküdar Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 18 Mayıs Pazar günü "Mor ve Ötesi" sahne alacak.

Üsküdar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 18 Mayıs Pazar günü Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da katılımıyla gereçkelştirilecek programla başlayacak.

Harem Etkinlik Alanı'nda saat 18.30'da başlayacak etkinlikler, DJ performansını takiben sahne alacak rock müziğin önde gelen gruplarından "Mor ve Ötesi" konseriyle devam edecek. Mor ve Ötesi, "Bir Derdim Var", "Cambaz" ve "Oyun Bozan"ın da aralarında bulunduğu en sevilen şarkılarını İstanbullular için seslendirecek.