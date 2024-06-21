Mora Yarımadası'nda orman yangını çıktı - Son Dakika
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Mora Yarımadası'nda orman yangını çıktı

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Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nın güneyinde bulunan açık maden ocağı yakınlarında orman yangını çıktı. Yetkililer, bölge sakinlerini yangın bölgesinden uzaklaşmaları konusunda uyardı. Yangını kontrol altına almak için itfaiye araçları, görevliler, uçak ve helikopter sevk edildi.

21.06.2024 19:54
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- Mora Yarımadası'nda yangın

ATİNA - Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nın güneyinde bulunan açık maden ocağı yakınlarında orman yangını çıktı.

Dünyada şiddetli sıcakların etkisiyle orman yangınları da başladı. Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nın güneyindeki Megalopoli kasabasında bulunan maden ocağı yakınlarında yangın çıktı. Yetkililer bölge sakinlerine mesaj yollayarak, bölgeden uzaklaşmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yangını kontrol altına alma amacıyla bölgeye 9 itfaiye aracı, 30 görevli, 2 uçak ve 1 helikopter gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mora Yarımadası'nda orman yangını çıktı - Son Dakika

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