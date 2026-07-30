Morales'e Yeni Yakalama Kararı - Son Dakika
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Morales'e Yeni Yakalama Kararı

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Bolivya'da Evo Morales hakkında protestolarla ilgili bir kez daha yakalama emri çıkarıldı.

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales hakkında "devlet başkanının istifasını talep eden protestolardaki rolü" gerekçe gösterilerek bir kez daha yakalama kararı çıkartıldı.

Ulusal basındaki habere göre savcılık, Morales hakkında "devlet başkanının istifasını talep eden protestolardaki rolü" başta olmak üzere, "ulaşım güvenliğini tehlikeye atma", "suç örgütü kurma", "suça alenen tahrik ve kamu hizmetlerinin güvenliğine karşı saldırı" suçlamalarıyla da işlem yürütüyor.

Böylece, mayıs ayında "firari" ilan edilmesine yol açan sürecin ardından ve bu yeni kararla birlikte Morales hakkında bugüne kadar 3 yakalama kararı çıkarılmış oldu.

"Gözümü korkutamazlar"

Morales ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabındaki açıklamasında, hakkındaki suçlamalara ilişkin "Gözümü korkutamazlar." ifadesini kullandı.

Hükümetin ülkedeki "derin" ekonomik krizi görmezden geldiğini savunan Morales, "Hükümet, bugün beni sözde terörizm ve silahlı ayaklanma suçlarıyla itham ederek hakkımda yeni bir yakalama emri çıkartmış. Bolivya'nın yaşadığı asıl dramı yani halkı kaderine terk eden ve yolsuzluğu koruyan bir modelin sonucu olan derin ekonomik ve sosyal krizi gizlemek için toplumsal eylemlerin sorumluluğunu bana yüklemeye çalışıyor." açıklamasında bulundu.

Mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Morales, "Gözümüzü korkutamayacaklar. Her zaman yaptığımız gibi, Bolivya'nın farklı bir yolu; yani onur, egemenlik, sosyal adalet ve herkes için umudun yeniden kazanılması yolunu hak ettiğine olan inancımızla halkımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gösteriler 16 kişinin ölümüne yol açmıştı

Mayıs ve haziran ayları arasında 7 hafta boyunca, La Pazlı köylüler ile Bolivya İşçi Merkezi'ne (COB) bağlı işçiler, Morales yanlısı grupların da desteğiyle ülkenin batı ve orta kesimlerinde yol kapatma eylemleri düzenlemişti.

Eylemciler, başlıca taleplerinin Devlet Başkanı Paz'ın istifası olduğunu açıklamıştı.

Yol kapatma eylemleri, birçok kentte gıda, yakıt ve tıbbi oksijen sıkıntısına yol açarken, en az 16 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Hayatını kaybedenlerden 13'ünün, barikatlar nedeniyle sağlık ekiplerinin zamanında müdahale edememesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Eylemlerin ayrıca 3 milyar doların üzerinde ekonomik zarara yol açtığı bildirildi.

Morales, kalesi Cochabamba bölgesinde kalıyor

Morales, insan kaçakçılığına ilişkin ağırlaştırılmış suçlamalar kapsamında hakkında çıkarılan ayrı bir yakalama kararının uygulanmasını engellemek amacıyla, Ekim 2024'ten bu yana yüzlerce destekçisinin koruması altında bulunduğu siyasi ve sendikal kalesi Cochabamba bölgesinde kalmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Morales'e Yeni Yakalama Kararı - Son Dakika

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