Morales: Halkım Beni Geri Dönmemi İstiyor

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Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkeyi "kurtarmaya" hazır olduklarını belirterek, "Ben başkan olmak istediğimden değil, halk benden geri dönmemi istedi." dedi.

Morales, hükümetle yaşanan gerilime ilişkin Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulundu.

Bolivya'daki durumu iyileştirmek ve biri ekonomik diğeri siyasi olmak üzere iki cephede koşulsuz bir diyalog başlatmak için mücadele ettiğini dile getiren Morales, 2 Kasım'da başlattığı açlık grevini hükümetin bu iki cephede diyalog kanalları oluşturması çağrısıyla sürdürdüğünü söyledi.

Morales, hükümetin baskısını "insanlık dışı" olarak nitelendirerek, açlık grevini, ülkedeki 66 tutuklunun serbest bırakılması için yetkililere baskı amacıyla da sürdürdüğünü ifade etti.

Eski Devlet Başkanı Morales, "Hayatımı sona erdirmek için siyasi, yasal, ahlaki ve şimdi de fiziksel olarak ellerinden gelen her türlü taktiği kullanıyorlar." dedi.

Morales, dün, silahlı grubun, askeri kışlayı ele geçirip 200'den fazla askeri rehin almasına ilişkin, "Lütfen, bu, askeri kışlaların ele geçirilmesi değil. Ekonomik ve siyasi talepleri karşılanana kadar nöbet tutuyorlar." diye konuştu.

Kendi yönetimi sırasında ülkede ekonomik ve siyasi istikrar olduğunu belirten Morales, "Ben başkan olmak istediğimden değil, halk benden geri dönmemi istedi." ifadelerini kullandı.

Morales, daha fazla deneyimle Bolivya'yı "kurtarmaya" hazır olduklarını vurguladı ve ülkenin BRICS'e katılmasını sağlayarak ekonomik gerilemeyi tersine çevireceğini kaydetti.

Olaylar

Savcılık tarafından 11 Ekim'de "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlanan Morales hakkında, ifade vermesi için yakalama kararı çıkarılmıştı.

Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmasını protesto eden eylemciler, otoyolları trafiğe kapatmıştı. Devlet Başkanı Arce'nin istifasını isteyen göstericiler, yakalama kararının kaldırılmasını talep etmişti.

Morales, 28 Ekim'de koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari kasabasından Lauca'ya seyahat ederken silahlı saldırıya uğramıştı. Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve en az 14 kez aracına ateş edildiğini dile getiren Morales, şoförünün yaralandığını duyurmuştu.

Saldırı nedeniyle Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." ifadelerini kullanmıştı.

Olaydan sonra Morales destekçilerinin ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapatmasının ardından yüzlerce polis göstericilere müdahale etmişti.

Arce, 2 Kasım'da kalabalık silahlı grubun üç kışlayı ele geçirerek askerleri rehin aldığını açıklamış ve bu grubu, "Morales'e bağlı silahlı sempatizanlar" diye nitelendirmişti.

Bolivya'da kışlaya saldıran silahlı grup 200'ü aşkın askeri rehin aldı

Bolivya ordusu, dün, Cochabamba kenti yakınlarındaki kışlanın, silahlı bir grup tarafından ele geçirildiğini ve 200'ü aşkın askerin rehin alındığını bildirmişti.

Ordu, silahlı grubu, kışlayı "derhal ve barışçıl şekilde" terk etmeye çağırmış, aksi takdirde eylemlerinin "ülkeye ihanet" olarak değerlendirileceğini vurgulamıştı.