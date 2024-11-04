Morales: Halkım Beni Geri Dönmemi İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Morales: Halkım Beni Geri Dönmemi İstiyor

Eski Bolivya Başkanı Morales, hükümete diyalog çağrısında bulunarak, ülkeyi kurtarmaya hazır olduğunu belirtti.

04.11.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkeyi "kurtarmaya" hazır olduklarını belirterek, "Ben başkan olmak istediğimden değil, halk benden geri dönmemi istedi." dedi.

Morales, hükümetle yaşanan gerilime ilişkin Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulundu.

Bolivya'daki durumu iyileştirmek ve biri ekonomik diğeri siyasi olmak üzere iki cephede koşulsuz bir diyalog başlatmak için mücadele ettiğini dile getiren Morales, 2 Kasım'da başlattığı açlık grevini hükümetin bu iki cephede diyalog kanalları oluşturması çağrısıyla sürdürdüğünü söyledi.

Morales, hükümetin baskısını "insanlık dışı" olarak nitelendirerek, açlık grevini, ülkedeki 66 tutuklunun serbest bırakılması için yetkililere baskı amacıyla da sürdürdüğünü ifade etti.

Eski Devlet Başkanı Morales, "Hayatımı sona erdirmek için siyasi, yasal, ahlaki ve şimdi de fiziksel olarak ellerinden gelen her türlü taktiği kullanıyorlar." dedi.

Morales, dün, silahlı grubun, askeri kışlayı ele geçirip 200'den fazla askeri rehin almasına ilişkin, "Lütfen, bu, askeri kışlaların ele geçirilmesi değil. Ekonomik ve siyasi talepleri karşılanana kadar nöbet tutuyorlar." diye konuştu.

Kendi yönetimi sırasında ülkede ekonomik ve siyasi istikrar olduğunu belirten Morales, "Ben başkan olmak istediğimden değil, halk benden geri dönmemi istedi." ifadelerini kullandı.

Morales, daha fazla deneyimle Bolivya'yı "kurtarmaya" hazır olduklarını vurguladı ve ülkenin BRICS'e katılmasını sağlayarak ekonomik gerilemeyi tersine çevireceğini kaydetti.

Olaylar

Savcılık tarafından 11 Ekim'de "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlanan Morales hakkında, ifade vermesi için yakalama kararı çıkarılmıştı.

Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmasını protesto eden eylemciler, otoyolları trafiğe kapatmıştı. Devlet Başkanı Arce'nin istifasını isteyen göstericiler, yakalama kararının kaldırılmasını talep etmişti.

Morales, 28 Ekim'de koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari kasabasından Lauca'ya seyahat ederken silahlı saldırıya uğramıştı. Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve en az 14 kez aracına ateş edildiğini dile getiren Morales, şoförünün yaralandığını duyurmuştu.

Saldırı nedeniyle Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." ifadelerini kullanmıştı.

Olaydan sonra Morales destekçilerinin ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapatmasının ardından yüzlerce polis göstericilere müdahale etmişti.

Arce, 2 Kasım'da kalabalık silahlı grubun üç kışlayı ele geçirerek askerleri rehin aldığını açıklamış ve bu grubu, "Morales'e bağlı silahlı sempatizanlar" diye nitelendirmişti.

Bolivya'da kışlaya saldıran silahlı grup 200'ü aşkın askeri rehin aldı

Bolivya ordusu, dün, Cochabamba kenti yakınlarındaki kışlanın, silahlı bir grup tarafından ele geçirildiğini ve 200'ü aşkın askerin rehin alındığını bildirmişti.

Ordu, silahlı grubu, kışlayı "derhal ve barışçıl şekilde" terk etmeye çağırmış, aksi takdirde eylemlerinin "ülkeye ihanet" olarak değerlendirileceğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Evo Morales, Güvenlik, Politika, Bolivya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Morales: Halkım Beni Geri Dönmemi İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 CHP lideri Özel’den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir CHP lideri Özel'den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir
10:03 Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
08:08 İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
18:15 Mourinho’dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket
18:09 Jose Mourinho’dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
17:05 Okan Buruk, Hakim Ziyech’i kovmaktan beter etti Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti
16:50 Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
16:21 ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor
16:19 Ciro Immobile’den Beşiktaş’a kötü haber Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 11:05:49. #1.12#
SON DAKİKA: Morales: Halkım Beni Geri Dönmemi İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.