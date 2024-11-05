Morales'ten BM Genel Sekreteri'ne Mektup - Son Dakika
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Morales'ten BM Genel Sekreteri'ne Mektup

Eski Bolivya lideri Morales, açlık grevinin 2. gününde BM Genel Sekreteri'ne mektup yolladı.

05.11.2024 05:46
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Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, hükümetin kendileriyle diyaloğa ikna etmek amacıyla başlattığı açlık grevinin 2. gününde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup yolladı.

Ulusal basına göre, Morales açlık grevinin ikinci gününde BM Genel Sekreteri'ne yazdığı mektupta, Bolivya'nın içinde bulunduğu duruma ilişkin endişelerini dile getirdi.

Morales, "Bu mektup aracılığıyla BM Genel Sekreteri Guterres'in sevgili Bolivya'mızın içinde bulunduğu kritik duruma ilişkin endişelerimize yanıt vermesini bekliyoruz. Tırmanan şiddet ve devlet baskısına son verilmesi için etkili ve samimi bir diyalog talebimizi dile getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bolivya eski lideri Morales, ülkedeki huzursuzluğun son bulması için Devlet Başkanı Luis Arce hükümetiyle samimi bir diyaloğa hazır olduklarını ve uluslararası örgütlerden ve dost ülkelerden konuyla ilgili kendilerine destek olunmasını istedi.

Morales, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya teşekkür etti

28 Ekim'de kendisine yönelik yapılan silahlı saldırıyı hatırlatan Morales, "Başkan Maduro bana iki araba ödünç vermeseydi, silahlı saldırı hayatıma mal olabilirdi. Bir nevi Başkan Maduro, benim hayatımı kurtardı. Venezuela, ister solcu ister sağcı olsun, Bolivya'yı her zaman desteklemiştir." diye konuştu.

Ekonomik ve siyasi taleplerinin masada olduğunu vurgulayan Morales, Arce hükümetinin kendilerini dinleyene kadar açlık grevine devam edeceklerini duyurdu.

Öte yandan Morales destekçilerinin 21 gündür sürdürdüğü yol kapatma eylemleri devam ederken, polisle göstericiler arasında yer yer gerginlik yaşandı.

Olaylar

Savcılık tarafından 11 Ekim'de "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlanan Morales hakkında, ifade vermesi için yakalama kararı çıkarılmıştı.

Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmasını protesto eden eylemciler, otoyolları trafiğe kapatmıştı. Devlet Başkanı Arce'nin istifasını isteyen göstericiler, yakalama kararının kaldırılmasını talep etmişti.

Morales, 28 Ekim'de koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari kasabasından Lauca'ya seyahat ederken silahlı saldırıya uğramıştı. Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve en az 14 kez aracına ateş edildiğini dile getiren Morales, şoförünün yaralandığını duyurmuştu.

Saldırı nedeniyle Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." ifadelerini kullanmıştı.

Olaydan sonra Morales destekçilerinin ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapatmasının ardından yüzlerce polis göstericilere müdahale etmişti.

Arce, 2 Kasım'da kalabalık silahlı grubun üç kışlayı ele geçirerek askerleri rehin aldığını açıklamış ve bu grubu, "Morales'e bağlı silahlı sempatizanlar" diye nitelendirmişti.

Bolivya'da kışlaya saldıran silahlı grup 200'ü aşkın askeri rehin aldı

Bolivya ordusu, dün, Cochabamba kenti yakınlarındaki kışlanın, silahlı bir grup tarafından ele geçirildiğini ve 200'ü aşkın askerin rehin alındığını bildirmişti.

Ordu, silahlı grubu, kışlayı "derhal ve barışçıl şekilde" terk etmeye çağırmış, aksi takdirde eylemlerinin "ülkeye ihanet" olarak değerlendirileceğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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