Moreno'ya 5 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Moreno'ya 5 Yıl Hapis Cezası

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Ekvador'un eski devlet başkanı Lenin Moreno, rüşvetten 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno (2017-2021), "ülkenin en büyük hidroelektrik santrali Coca Codo Sinclair'in Çinli Sinohydro firması tarafından üstlenilen inşaatının finansmanını kolaylaştırmak karşılığında rüşvet aldığı" gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ekvador basınındaki habere göre, Ulusal Adalet Mahkemesi (CNJ) heyeti, Moreno'yu rüşvetten suçlu bularak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı ve hakkında "ömür boyu kamu görevinden men" kararı verdi.

Mahkeme heyeti, Çinli firmanın milyonlarca doları şirketler ağı üzerinden aktardığını ve bu paranın Moreno'nun aile üyeleri de dahil olmak üzere çeşitli kişi ve şirketlere dağıtıldığını belirtti.

Olayların, Moreno'nun eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın 2007-2017 döneminde devlet başkanı yardımcısı olduğu sırada gerçekleştiği kaydedildi.

Moreno'nun ailesi de suçlu bulundu

Moreno'nun yanı sıra eşi Rocio Gonzalez, kızı Irina, kardeşleri Edwin ve Guillermo, yengesi Marta Gonzalez, arkadaşı Conto Patino ve eski Çin Büyükelçisi Cai Runguo'nun da aralarında bulunduğu 20 kişi daha suçlu bulundu.

Gonzalez, kızı ve diğer aile fertleri 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, Patino ve eski Çin Büyükelçisi Cai Runguo'ya 5 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, Başsavcılığın, Moreno ve ailesinin, Çinli Sinohydro şirketinin Coca Codo Sinclair hidroelektrik santralinin Eximbank finansmanıyla inşa edilmesi karşılığında ödediği 76 milyon dolarlık rüşvetin 1 milyon dolardan fazlasını aldığı yönündeki iddianamesini kabul etti.

Hakimlere göre, Moreno, devlet başkanı yardımcılığı görevini kullanarak Sinohydro lehine yetkisi dışında bir sürece müdahale etti ve üçüncü kişiler aracılığıyla haksız kazanç sağladı.

Moreno, rüşvet almadığını savundu

Eski Devlet Başkanı Moreno, dünkü açıklamasında, Sinohydro'dan "tek bir sent dahi almadığını" savunarak, davanın, eski Devlet Başkanı Correa tarafından kendisinden öç almak amacıyla "kurgulandığını" öne sürdü.

Moreno, göreve geldiğinde ilk olarak Correa döneminde yapılan projeleri araştırdığını belirterek, hidroelektrik santralinde 17 bin çatlak tespit edildiğini ifade etti.

Hapis cezasının yanı sıra Moreno, eşi, kızı ve diğer aile fertleriyle birlikte aldıkları rüşvetin 3 katı tutarında para cezası ödeyecek.

Davada ceza alan diğer sanıklar ise aldıkları rüşvetin 2 katı tazminat ödeyecek. İlk derece mahkemesinin kararına karşı Moreno ve diğer sanıkların temyiz hakkı bulunuyor.

Kaynak: AA

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