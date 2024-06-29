Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani, seçimin şeffaflığı ve adaleti konusunda kararlı

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Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, oy kullanma işleminin sürdüğü cumhurbaşkanlığı seçiminin şeffaflığı ve adaleti konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Başkent Nuakşot'ta oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Gazvani, "Seçimlerin şeffaflığı ve adaleti konusunda kararlıyız." dedi.

Gazvani, sandıktan çıkacak her türlü sonuca sadık kalacağının altını çizdi.

Muhalefetin "hile karıştırma" uyarıları

Muhalif hukukçu Bayram el-Dah Abed ise Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunu seçimlere hile karıştırmak için "komplo kurmakla" suçladı.

Abed, komisyonun, iktidar adayını destekleyenlere yasa dışı bir şekilde oy pusulalarını dağıttığını öne sürdü.

Ulusal Reform ve Kalkınma Birliği Partisi Başkanı Hamadi Veled Sidi el-Muhtar da seçim sürecinin "adil ve şeffaf bir şekilde" ilerlemesi durumunda sonuçları tanıyacağını dile getirdi.

Seçime hile karıştırma girişimlerine karşı uyarıda bulunan Muhtar, tüm göstergelerin "halkın değişim istediğine" işaret ettiğini belirtti.

Muhtar, "Bu bir uyanma ve dikkat anıdır, bir değişim ısrarı anıdır ve bir sakinlik anıdır. Herkesin sakin ve ağırbaşlı olmasını, kaostan ve insanların kafasını karıştıran her şeyden uzak durmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Moritanyalılar 7 aday arasında yeni cumhurbaşkanını seçiyor

Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960 yılından bu yana sekizinci kez düzenlenen seçimde 7 aday yarışıyor.

Yaklaşık 1,9 milyon Moritanyalının oy kullanacağı seçimde oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 10.00) başladı ve saat 19.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

2019'da Cumhurbaşkanı seçilen Gazvani, ikinci dönem için halkın onayını istiyor.

Seçimin 2. tura kalması durumunda Moritanyalılar, 13 Temmuz'da tekrar sandık başına gidecek.