Moritanya Cumhurbaşkanı Seçimini Muhammed Veled Gazvani Kazandı - Son Dakika
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Moritanya Cumhurbaşkanı Seçimini Muhammed Veled Gazvani Kazandı

Moritanya'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde Muhammed Veled Gazvani, oyların yüzde 56,12'sini alarak seçimi kazandı. Seçimi ikinci bitiren Bayram el-Dah Abed ise sonuçları tanımayacağını açıkladı.

01.07.2024 10:21
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Batı Afrika ülkesi Moritanya'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini yeniden Muhammed Veled Gazvani'nin kazandığı bildirildi.

Moritanya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun 29 Haziran'da düzenlenen seçimin sonuçlarına ilişkin açıklamasına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Gazvani oyların yüzde 56,12'sine tekabül eden yaklaşık 550 bin oy alarak seçimi kazandı.

Oy sayımının tamamlandığı bilgisi aktarılan açıklamada, hukukçu Bayram el-Dah Abed'in oyların yüzde 22'sini alarak ikinci sırada kaldığı belirtildi.

Komisyon, Ulusal Reform ve Kalkınma Birliği Partisi Başkanı Hamadi Veled Sidi el-Muhtar'ın yüzde 13 oyla seçimde üçüncü olduğunu kaydetti.

Seçime katılım oranının yüzde 55'in biraz üzerinde olduğu ifade edildi.

Abed: "Sonuçları tanımayacağız"

Seçimi ikinci bitiren Abed, seçim sonuçlarını tanımayacağını, bunun "seçim darbesi" olduğunu söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında, seçimde hile yapıldığını öne süren Abed, kampanya yönetiminin seçim kayıtlarında yer alan sonuçları araştırdığını belirtti.

Abed, destekçilerini barışçıl sivil itaatsizliğe katılmaya ve Seçim Komisyonu kararlarına boyun eğmemeye, sonuçları tanımamaya çağırdı.

Moritanya güvenlik güçlerinin, toplanan bir grup Abed destekçisini dağıttığı ve başkent Nuakşot'taki Seçim Komisyonu karargahına doğru ilerlemesini engellediği belirtildi.

Kaynak: AA

Moritanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moritanya Cumhurbaşkanı Seçimini Muhammed Veled Gazvani Kazandı - Son Dakika

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