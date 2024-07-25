Moritanya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 25 ölü

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Moritanya Sahil Güvenliği, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin başkent Nuakşot açıklarında alabora olması sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Moritanya resmi haber ajansına göre, yaklaşık 140 düzensiz göçmeni taşıyan tekne Nuakşot açıklarında alabora oldu.

Sahil Güvenlik ekipleri, 103 kişiyi kurtarırken, 25 cesedi de denizden çıkardı.

Kayıpları arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Moritanya güvenlik güçleri, 4 Temmuz'da, ülkenin güneybatısındaki Ndiago şehri açıklarında 89 düzensiz göçmenin cesedini Atlas Okyanusu'ndan çıkardığını duyurmuştu.

Moritanya, Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz Afrikalı göçmenlerin önemli geçiş noktası olarak kabul ediliyor.

Avrupa'ya ulaşmak için göçmenler genellikle aşırı yüklü teknelerle hareket ediyor.

Göç rotasındaki en yaygın varış noktası ise İspanya'nın Kanarya Adaları olarak biliniyor.

İspanyol hükümeti geçen yıl yaklaşık 40 bin kişinin sınırına ulaştığını ve bu rakamın önceki yıla göre iki kat fazla olduğunu belirtmişti.