Moskova Bölge Valisi, terör saldırısını ele almak için görev gücü kurdu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bolu'nun Mengen ilçesinde iftar programına katıldı

Gökçesu Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Vahit Aydın tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Uysal, memleketin zor günler geçirdiğini ve ekonominin kötü yönetildiğini savundu. Uysal, Vahit Aydın'ı başarılı bir belediye başkanı olarak gördüğünü ve onu Allah'a ve halka emanet ettiğini belirtti. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildikten sonra Vahit Aydın'ın projeleri tanıtıldı. Aydın, Gökçesu'ya meslek lisesi, Kur'an kursu ve yeni tekstil atölyesi yapacağını vaat etti.