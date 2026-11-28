Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesine 462 insansız hava aracının (İHA) yönlendirildiğini ve kente yaklaşan 123 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını belirten Sobyanin, "Dün saat 23.00'ten bugün saat 07.00'ye kadar Moskova bölgesine doğru 462 İHA uçtu. Bunların birçoğu hava savunma sistemlerince uzak mesafelerde imha edildi. Moskova'ya yaklaşan 123 İHA etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Sobyanin, düşürülen İHA'ların parçalarının bulunduğu noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

İHA saldırıları nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

Ukrayna'ya ait 1246 İHA çeşitli bölgelerde vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 1246 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.

Açıklamada, bu İHA'ların Moskova dahil çeşitli bölgelerde düşürüldüğü ifade edildi.

Dron saldırıları sonucu Bryansk bölgesinde 9 kişi yaralandı

Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Yegor Kovalçuk da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik dronlarla saldırı düzenlendiğini belirtti.

Dronlardan birinin fabrika çalışanlarını taşıyan bir otobüse isabet ettiğini kaydeden Kovalçuk, "Saldırı sonucu 9 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.