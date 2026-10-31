Moskova'da 2. Oyun Haftası başladı, 1 Kasım'a kadar ziyaretçi ağırlayacak

Moskova'da 2. Oyun Haftası başladı, 1 Kasım'a kadar ziyaretçi ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2. Moskova Uluslararası Oyun Haftası perşembe günü ziyaretçilere kapılarını açtı. Etkinlik kapsamında oyun oynayan ziyaretçilerin yer aldığı hafta 1 Kasım'a kadar sürecek.
MOSKOVA, 31 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2. Moskova Uluslararası Oyun Haftası'nda oyun oynayan bir ziyaretçi, 30 Ekim 2026.
2. Moskova Uluslararası Oyun Haftası perşembe günü ziyaretçilere kapılarını açtı. Etkinlik 1 Kasım'a kadar sürecek. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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