Moskova\'da 28 İHA Düşürüldü

MOSKOVA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Rus hava savunma güçlerinin cuma gününün ilk saatlerinden itibaren Moskova'yı hedef alan 28 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, cuma gecesi başkente doğru ilerleyen 8 İHA'nın daha düşürüldüğünü belirtti.
Sobyanin, "Acil servis ekiplerinin enkazdaki çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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