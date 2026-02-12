Moskova'da Çil Keklikler Şehir Merkezi'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Moskova'da Çil Keklikler Şehir Merkezi'nde

Moskova\'da Çil Keklikler Şehir Merkezi\'nde
12.02.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eksi 25 derece soğukta yiyecek arayan çil keklikler, Moskova merkezine kadar indi.

RUSYA'nın başkenti Moskova'da eksi 25 derece hava sıcaklığında yiyecek bulmakta zorlanan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan çil keklikler, şehir merkezine kadar indi. O anlar Diyarbakırlı fotoğrafçı Turan Özfidan tarafından görüntülendi.

Moskova'ya 10 kilometre mesafede yaşayan iş insanı ve yaban hayatı fotoğrafçısı Turan Özfidan, hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi bulduğu kentte yiyecek bulmakta zorlandıkları için şehir merkezine kadar inen çil keklikleri fotoğrafladı. Özfidan, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin listesinde yer alan çil keklikler için yem bıraktı. Bindiği otomobilden kekliklerin video ve fotoğraflarını çeken Özfidan, "İşim gereği Moskova'da yaşıyorum. Hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi bulduğu bu günlerde çil keklikler yiyecek bulabilmek için şehir merkezlerine kadar geliyor. Kendi arazimde onları fark edince bu anları görüntüledim" dedi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Hayvanlar, Moskova, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'da Çil Keklikler Şehir Merkezi'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

13:53
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 14:22:20. #7.11#
SON DAKİKA: Moskova'da Çil Keklikler Şehir Merkezi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.