Moskova'da düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 143'e yükseldi - Son Dakika
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Moskova'da düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 143'e yükseldi

Moskova\'da düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 143\'e yükseldi

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall Konser Salonu'na dün akşam düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 143'e yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

23.03.2024 16:28  Güncelleme: 16:29
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Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall Konser Salonu'na dün akşam düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 143'e yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall isimli konser salonuna dün akşam düzenlenen ve terör örgütü IŞİD'in üstlendiği silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 143'e yükseldi. Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyondan Ruslara hitaben yaptığı konuşmada "24 Mart'ı milli yas günü ilan ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Moskova'da düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 143'e yükseldi - Son Dakika

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