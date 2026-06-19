Moskova'da İHA Saldırısı: 8 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Moskova'da İHA Saldırısı: 8 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

19.06.2026 13:30
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Ukrayna'nın Moskova'ya düzenlediği saldırıda 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın dün Rusya'nın Moskova bölgesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 8 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkente dünkü saldırıları sırasında isabet alan binada, bir çocuğun büyükannesiyle bulunduğunu belirtti.

Binada yangın çıktığını, çocuğun hayatını kaybettiğini, büyükannenin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğunu bildiren Vorobyov, ölen çocuğun ailesine gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

Vorobyov, saldırılarda bölgede 18 apartmanın hasar gördüğünü kaydetti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün Ukrayna'nın İHA'larla başkente yoğun saldırı düzenlediğini, Moskova'da 190'dan fazla İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırılar sırasında bazı İHA'lar Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaşarak hasara yol açmış, bölgede 17 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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