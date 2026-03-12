Moskova'da İstiklal Marşı Etkinliği - Son Dakika
Moskova'da İstiklal Marşı Etkinliği

12.03.2026 17:10
Moskova'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin koordinasyonuyla Moskova Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) gerçekleştirilen etkinliğe, Büyükelçi Tanju Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç, Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Günhan Emre Ersoy, Moskova YEE Koordinatörü Ersin Akbulut, büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk ve Rus vatandaşları katıldı.

İstiklal Marşı'nın önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı ve şair Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden örneklerin okunduğu etkinlikte, Türk ve Rus ortak ailelerin çocuklarının İstiklal Marşı'nı seslendirdiği bir video da katılımcılara gösterildi. Ayrıca etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan "Korkma! Gençliğin ruhu burada" temalı kompozisyon da okundu.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Ersoy, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin bağımsızlık ruhunu ve ortak hafızasını simgelediğini belirterek, "İstiklal Marşı sadece bir marş değil, aynı zamanda Türk milletinin inancının, yenilmez azminin, vicdanının ortak sesini yansıtan bir destandır." dedi.

İstiklal Marşı'nın milletin karakterini çok güzel yansıttığına dikkat çeken Ersoy, "Dünyada çok az marşın özel ismi vardır. İstiklal Marşı, daha isminden başlayarak milletimizin bağımsızlığa olan aşkını ve tutkusunu yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

Moskova YEE Koordinatörü Akbulut da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un yalnızca bir şair değil, aynı zamanda güçlü bir fikir adamı, ahlaklı bir aydın ve milletinin kaderiyle kendi kaderini birleştirmiş bir vatansever olduğunu söyledi.

Akbulut, "O kalemini hiçbir zaman kişisel çıkarları için kullanmamış, her zaman milletinin sesi olmayı tercih etmiştir. İstiklal Marşı'nı yazarken de amacı bir ödül kazanmak değil, işgal altındaki vatanın bağımsızlık mücadelesine manevi güç katmaktı." diye konuştu.

Kaynak: AA

