Moskova'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Moskova'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

06.05.2026 02:28
Moskova bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi, trafik aksadı ve elektrik kesintileri yaşandı.

Rusya'nın Moskova bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Moskova bölgesinde uzun süre aradan sonra yeniden görülen kar yağışı, dün gece saatlerinde etkisini artırdı.

Rüzgar ve aşırı yağış nedeniyle yaklaşık 200 ağacın yıkıldığı bölgede araçlarda hasar oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Ölümlü trafik kazalarının meydana geldiği bölgede tren seferleri aksadı, toplu ulaşım araçlarının çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulamasındaki hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin bazı yerlerinde elektrik kesintileri yaşandığını belirtti.

Tüm acil servis ekiplerinin seferber edildiğini kaydeden Vorobyov, karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de aynı uygulama üzerinden yaptığı açıklamada, hava koşulları nedeniyle kent sakinlerini dikkatli olmaya çağırdı.

Yağışın karla karışık yağmur şeklinde geceye kadar devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA

