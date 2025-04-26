Moskova'da Otomobil Tarihi Müzesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moskova'da Otomobil Tarihi Müzesi

Moskova'daki Özel Amaçlı Garaj Müzesi, Rus liderlerin kullandığı resmi otomobilleri sergiliyor.

26.04.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan "Özel Amaçlı Garaj Müzesi", imparatorluk döneminde kullanılan Fransız yapımı Delaunay-Belleville marka araçlardan, Rus üretimi çağdaş Aurus limuzinlerine kadar, devlet başkanlarının tarih boyunca kullandığı resmi otomobillerin evrimini gözler önüne seriyor.

Ulaşım aracı olmanın ötesinde statü, zenginlik ve kimliğin sembolü olarak görülen otomobiller, dünya liderleri için de "ulusal gururun, teknolojik üstünlüğün ve güvenliğin" göstergesi olma özelliği taşıyor.

Tarih boyunca Rus devlet liderlerinin kullandığı resmi araçlar, Moskova'da bulunan Özel Amaçlı Garaj Müzesi'nde sergileniyor.

2021'de kurulan ve devlet başkanları ile diğer üst düzey yetkililerin korunmasından sorumlu seçkin bir kurum olan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından işletilen müze, resmi araçların Rus İmparatorluğu'ndan modern Rusya Federasyonu'na kadar geçirdiği evrimi gözler önüne seriyor.

Müzenin tanıtımından sorumlu Yekaterina Ostapenko, tarih boyunca Rus devlet başkanları tarafından kullanılan otomobillerin hikayesini AA muhabirine anlattı.

Ostapenko, 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan otomobillerin ilk olarak Çar 3. Aleksandr tarafından satın alındığını ancak dönemin geleneksel ulaşım aracı olan gösterişli at arabasının sarayda kullanılmaya devam ettiğini aktardı.

Otomobillerin yeniliklere daha açık olan 2. Nikolay döneminde hızla benimsendiğini belirten Ostapenko, "1917'de Çar 2. Nikolay'ın garajında farklı markalardan 56 araç bulunuyordu. Bu, o dönemde herhangi bir devlet başkanının sahip olduğundan daha fazlaydı." dedi.

Yerli üretime geçiş

Rus Devrimi ve Bolşeviklerin iktidara gelişiyle birlikte imparatorluk araçlarının büyük bir kısmının dağıtıldığını ya da yok edildiğini kaydeden Ostapenko, 2. Nikolay dönemine ait Fransız üretimi Delaunay-Belleville dahil bazı modellerin ise Federal Güvenlik Servisi tarafından müzeye kazandırıldığını söyledi.

Ostapenko, Bolşevik lider Vladimir Lenin'in güvenlik danışmanlarının "en güvenilir araç" olarak gördükleri İngiliz marka "Rolls-Royce'u" tercih ederken Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in ise ABD yapımı "Packard" limuzinleri tercih ettiğini aktardı.

Stalin'in, yabancı lükse bağımlılığı, büyük bir güç olan Rusya için uygun görmediğini belirten Ostapenko, "Stalin, bu nedenle yerli bir alternatif yaratma kararı aldı ve 'ZİS' limuzinlerinin geliştirilmesini emretti. Ancak büyük tasarımlara rağmen ZİS modelleri, Batılı rakiplerinin teknik kalitesine ulaşamadı ve bu nedenle Stalin, ölene kadar Packard kullanmaya devam etti." dedi.

Ostapenko, Stalin'den sonra göreve gelen ve zırhlı araç kullanmayı reddeden ilk Sovyet lider olan Nikita Kruşçev döneminden itibaren Sovyet liderlerin yerli üretim "ZİL" limuzinleri kullandığını ifade etti.

Bu otomobillerin zamanla "Batılı muadilleriyle yarışabilecek ve hatta bazı yönlerden onları geçebilecek" düzeye geldiğini söyleyen Ostapenko, "Bu evrim, müzenin dikkat çekici koleksiyonunda belgeleniyor." diye konuştu.

Mihail Gorbaçov döneminde Sovyet otomotiv teknolojisinin gerilediğini dile getiren Ostapenko, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, Rusya'nın zayıflayan ekonomisi ve sanayi sektörünün artık lüks otomobil üretimini sürdüremediğini belirtti.

Ostapenko, eski devlet başkanı Boris Yeltsin'in Almanya'dan zırhlı "Mercedes-Benz" limuzinler sipariş etmesiyle Stalin döneminden bu yana görülmeyen zırhlı araçlara geri dönüldüğünü kaydetti.

Rusya'nın altını "Aurus"

Ostapenko, " Vladimir Putin'in iktidara gelmesiyle birlikte, modern bir lüks Rus otomobili yaratma hedefi konuldu." dedi.

Hayata geçirilmesi neredeyse 20 yıl süren markanın adının başlangıçta geleneksel bir Rus kadın adı olan "Marusya" olmasının planlandığını belirten Ostapenko, daha sonra Latince "altın" anlamına gelen "auru" ile "Rusya" kelimelerinin birleşimi olan "Aurus" isminde karar kılındığını anlattı.

Ostapenko, başlangıçta törenler için tasarlanan Rus üretimi Aurus'un bugün limuzin, sedan, crossover ve minibüslerden oluşan bir filoya sahip olduğunu belirterek, "Bugün Aurus, Özel Amaçlı Garaj Müzesi'nin gözbebeği konumunda ve koleksiyonun merkezinde Putin'in başkanlık yemin töreninde kullandığı limuzin yer alıyor." diye konuştu.

Rus liderlerine, çarlara ve üst düzey yetkililere ait arabaların "ulusal öncelikleri ve siyasi mesajları anlamak için bir mercek sunduğunu" vurgulayan Ostapenko, "Bu araçlar yalnızca kişisel zevkleri değil, aynı zamanda güç, kültür ve imajın küresel sahnedeki kesişimini de ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, Politika, Otomobil, Moskova, Kültür, Güncel, Sanat, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'da Otomobil Tarihi Müzesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsanların can korkusunu paraya çevirmeye çalışanlara ceza yağdı İnsanların can korkusunu paraya çevirmeye çalışanlara ceza yağdı
Pakistan’da bombalı saldırı: 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
İstanbul’da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var İstanbul'da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var
Otomobilden indi, eşini görür görmez pompalı tüfekle ateş açtı Otomobilden indi, eşini görür görmez pompalı tüfekle ateş açtı
Fenerbahçeli yıldız Biberovic’in hayali NBA Fenerbahçeli yıldız Biberovic'in hayali NBA
Naci Görür’den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi
Trump: Kırım, Rusya’da kalacak Trump: Kırım, Rusya'da kalacak
Trump: Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştük Trump: Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştük
Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu Çamaşır deterjanı kapsülünü ısıran 4 yaşındaki kız kör oldu
İbrahim Tatlıses’in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı İbrahim Tatlıses'in torunları ameliyat masasına yattı, anne Şefkatli son durumu açıkladı
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı

11:39
İnkar etme şansları sıfır Kamera, rüşvet aldıkları anları böyle kaydetti
İnkar etme şansları sıfır! Kamera, rüşvet aldıkları anları böyle kaydetti
10:26
İBB’ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında
10:00
Papa’ya son veda, Türkiye’den bir isim de törende
Papa'ya son veda, Türkiye'den bir isim de törende
09:44
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
İstanbul için ufukta olası bir deprem var mı? Naci Görür tartışmalara noktayı koydu
07:43
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var
İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var
14:32
Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
14:27
Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
14:14
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü Türk futboluna isyan etti
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü! Türk futboluna isyan etti
14:12
Trump’tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim
Trump'tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim
14:10
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Yıldız kaleci İspanya’ya gidiyor
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Yıldız kaleci İspanya'ya gidiyor
14:09
Sırrı Süreyya Önder’den günler sonra haber var
Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var
14:06
Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü
Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü
14:03
Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı
Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı
13:59
Juventus’tan Kim Min Jae hamlesi
Juventus'tan Kim Min Jae hamlesi
13:58
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı
Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 12:36:16. #7.13#
SON DAKİKA: Moskova'da Otomobil Tarihi Müzesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.