Moskova'da Patlama: Komutan ve Yardımcısı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Moskova'da Patlama: Komutan ve Yardımcısı Hayatını Kaybetti

Moskova'da bir skutere yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Korgeneral Kirillov ve yardımcısı öldü.

17.12.2024 10:30
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(ANKARA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen patlamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri Komutanı Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, patlamanın bir apartman girişinin yanında park edilmiş bir skutere yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucunda gerçekleştiği belirtildi.

Rusya devletine bağlı Sputnik haber ajansı, Moskova'da meydana gelen patlama sonucunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Aralık sabahı Moskova'daki Ryazanskiy Prospekt Caddesi'nde bir apartman girişinin yanına park edilmiş bir skutera yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Olay sonucunda Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri Komutanı Igor Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetti.

Açıklamada, "İki kişinin ölümüne yol açan olayla bağlantılı olarak, Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Moskova Ana Soruşturma Departmanı tarafından adli dava açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Komitenin ilk bulgularına göre, el yapımı patlayıcı apartman girişinde konumlandırılmış bir elektrikli skuter üzerine yerleştirildi. Olay yerinde incelemeler devam ederken, bomba uzmanlarının operasyona destek vermek için çağrıldığı, ayrıca failin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Sputnik ayrıca Moskova'daki patlamanın gücünün yaklaşık 200 gram TNT'ye eşdeğer olduğunu bildirdi. Patlama, binanın ilk 4 katına zarar verdi.

Kaynak: ANKA

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