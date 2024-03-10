Moskova'da Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Eda Edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.
Başkent Moskova'daki Müslümanlar başta Moskova Merkez Camisi ve diğer camileri ramazan ayının başlaması nedeniyle doldurdu. Camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Namazın ardından tüm İslam alemi için dualar edildi.
Rusya Federasyonu'na bağlı diğer bölgelerde Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı şehirlerde de teravih namazları kılındı.
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