Moskova'da Restoranda Patlama: 3 Ölü
Moskova'daki bir restoranda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla yaralı var.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restoranda patlama meydana geldi.
Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan restoranda patlama yaşandı.
Patlama sonucu restoranda yangın çıkarken, olay yerine acil servis ekipleri intikal etti.
Haberlerde, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Moskova'da Restoranda Patlama: 3 Ölü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?