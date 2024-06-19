Moskova'da Türk Filmi İki Şafak Arasında Gösterime Girdi

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk filmlerinin gösterimi kapsamında "İki Şafak Arasında" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Rusya Sinemacılar Birliği işbirliği ile Moskova'daki Sinema Evi'nde (Dom Kino) "İki Şafak Arasında" isimli filmin gösterimi yapıldı.

Rusça altyazılı olarak gösterilen film izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Türk filmlerinin gösterimi kapsamında 27 Haziran'da "Bizim İçin Şampiyon" filmi, 12 Ağustos'ta da "Kelebeğin Rüyası" filmi izleyicilerle buluşacak. Filmler Rusça altyazıyla gösterilecek.

YEE Moskova Koordinatörü Mehmet Ülker, film gösteriminin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk film ve dizilerinin Rusya'da ilgi gördüğünü ve bunun mutluluk verici olduğunu belirtti.

Rusya'nın diğer kentlerinde de Türk filmlerinin gösterimine yoğun talep olduğunu dile getiren Ülker, "Sanat, Rus ve Türk halklarının birbirini daha iyi tanımasına vesile oluyor, iki ülke arasında köprü oluşturuyor. Bu sebeple film gösterimi gibi etkinliklerin Rusya'da düzenlenmesine önem veriyoruz. Türk filmleriyle birlikte kültürümüzü Rus halkına tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.