Moskova'da Türk Firmaları İçin Kariyer Günleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Moskova'da Türk Firmaları İçin Kariyer Günleri

Moskova\'da Türk Firmaları İçin Kariyer Günleri
16.05.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moskova'da düzenlenen Kariyer Günleri, Türk öğrenciler ve uzmanlar için iş imkanları sundu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, öğrencilere ve genç uzmanlara Türk firmalarında iş imkanı sağlayacak "Kariyer Günleri" programı düzenlendi.

Moskova'da bir otelde düzenlenen programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Ersin Akbulut, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Rusya Temsilcisi Haluk Aydınoğlu, Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) Genel Müdürü Recep Haki, iş insanları, sektör temsilcileri, Türk ve Rus öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Moskova YEE, DTİK, RTİB organizasyonuyla düzenlenen programda, Türk öğrenciler, Türkçe bilen Rus öğrenciler ve genç uzmanlar Rusya'da faaliyet gösteren Türk sektör temsilcileri ve iş insanları ile buluştu. Firmalar, kendilerini tanıtmak ve iş başvuruları almak üzere etkinliğin yapıldığı salonda stant açtı.

Ayrıca salonda "iş dünyasındaki teknolojik değişimler" ve "Türkiye'de üniversite eğitimi ve burs imkanları" konularında gerçekleştirilen panelde uzmanlar konuşma yaptı.

Büyükelçi Bilgiç, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasında her geçen gün büyüyen bir ilişkiler ağı olduğunu belirterek, "Dünyanın da değiştiğini göz önüne aldığımızda bu ilişkiler daha da karmaşık hale gelecek ve yoğunlaşacak." dedi.

Uluslararası jeopolitik gelişmeler ışığında üretim merkezlerinin yer değiştirerek doğuya kaymaya başladığına dikkati çeken Bilgiç, şirketlerin değişen dünya şartlarına uygun olarak yaklaşımlar geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya'yı, Rusça'yı ve Rus kültürü ile aynı zamanda teknolojiyi çok iyi bilenlerin işe alınmasının önemini anlatan Bilgiç, "Biz tam bu noktada diğer paydaşlarla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Gelişen ve değişen dünyada Rusya'da eğitim gören Türk öğrencileri ve şirketleri bir araya getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'da Türk Firmaları İçin Kariyer Günleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:59:36. #7.13#
SON DAKİKA: Moskova'da Türk Firmaları İçin Kariyer Günleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.