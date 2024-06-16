Moskova'da Türk Toplumu Kurban Bayramı'nı Kutladı

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Türk toplumu, Kurban Bayramı'nı birlikte kutladı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Rus- Türk İş İnsanları Birliğinin (RTİB) organizasyonuyla düzenlenen bayramlaşma programına, Büyükelçilik Müsteşarı Günhan Emre Ersoy, RTİB Başkan Vekili Nurullah Bakır, Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile büyükelçilik çalışanları katıldı.

Bayramlaşmada, konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.