Moskova'da Uçuş İptalleri 8 Bin Yolcuyu Etkiledi - Son Dakika
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Moskova'da Uçuş İptalleri 8 Bin Yolcuyu Etkiledi

18.06.2026 15:21
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Moskova'daki havalimanlarında iptal ve rötar nedeniyle 8 bin yolcu olumsuz etkilendi.

Moskova'daki havalimanlarında bugün yaşanan uçuş iptalleri ve gecikmelerin yaklaşık 8 bin yolcuyu etkilediği açıklandı.

Rusya Tur Operatörleri Birliğinden yapılan açıklamada, Moskova havalimanlarında uçuş iptalleri ve gecikmeler nedeniyle oluşan duruma ilişkin bilgi verildi.

İlk değerlendirmelere göre durumun yaklaşık 8 bin yolcuyu etkilediği belirtilen açıklamada, bu yolcuların Moskova'dan yurt dışına gitmesi veya Rusya'ya dönmesi gereken yolcular olduğu ifade edildi.

Açıklamada, tur operatörlerinin iptal edilen uçuşlardaki müşterileri için biletleri yeniden düzenlediği, Rusya'dan uçuşların iptal edilmesi veya gecikmesi nedeniyle yurt dışında kalmak zorunda kalan turistlerin durumunun da yakından takip edildiği belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) başkente yoğun saldırı düzenlediğini, hava savunma sistemlerinin Moskova üzerinde 190'dan fazla İHA'yı düşürdüğünü açıklamıştı.

Moskova havalimanlarında bugün saldırı nedeniyle yaklaşık 120 uçuş iptal edilirken, 160'tan fazla uçuş da rötarlı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Moskova'da Uçuş İptalleri 8 Bin Yolcuyu Etkiledi - Son Dakika

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