Moskova'da Yangın: 10 Yaralı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir binada çıkan yangında 10 kadar kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova'nın doğusunda bir binada yangın çıktı.

Yangın 300 metrekarelik alana yayılırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binadaki 90 kişi kurtarıldı. Yaralanan 10 kadar kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtiliyor.