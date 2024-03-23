Moskova'daki terör saldırısında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Moskova'daki terör saldırısında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

23.03.2024 03:33  Güncelleme: 03:37
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Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'daki terör saldırısında 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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