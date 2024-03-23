Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 115'e yükseldi - Son Dakika
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Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 115'e yükseldi

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 115'e yükseldiğini bildirdi. Saldırının düzenlendiği konser salonunda enkaz çalışmaları devam ediyor. Saldırıda otomatik silahlarla ateş açıldığı ve çatının çöktüğü görüldü. Hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edildi ve terör saldırısını ele almak için bir görev gücü kuruldu. 11 kişi yakalandı.

23.03.2024 13:17
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Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 115'e yükseldiğini bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, dün terör saldırısının düzenlendiği Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonundaki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin enkaz çalışmalarında daha fazla cesede ulaştığı kaydedilen açıklamada, "An itibarıyla ölenlerin sayısı 115'e yükseldi." ifadesi kullanıldı.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 115'e yükseldi - Son Dakika

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