Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 115'e yükseldi

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Bozyazı ilçesinde parti teşkilatıyla bir araya geldi

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Bozyazı ilçesinde AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Nebati, partililerin talep ve önerilerini dinledi ve sohbet etti. Ziyarete AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililer de katıldı.