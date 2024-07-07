Moskova ile Çin arasında yeni kara-deniz kargo rotası açıldı - Son Dakika
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Moskova ile Çin arasında yeni kara-deniz kargo rotası açıldı

Moskova ile Çin arasında yeni kara-deniz kargo rotası açıldı

Rusya'nın başkenti Moskova ile Çin limanlarını birbirine bağlayan yeni bir kara-deniz kargo teslimat rotası Cuma günü resmen açıldı. 'Sevmorput Express No. 1' olarak adlandırılan rota, Çinli denizcilik şirketi NewNew Shipping Line ve Rusya'nın devlet nükleer enerji holdingi Rosatom tarafından ortaklaşa geliştirildi. Bu rota ile yük konteynerleri, Moskova bölgesindeki terminal ve lojistik merkezi olan Bely Rast'tan demiryolu ile Rusya'nın Arkhangelsk limanına taşınacak ve daha sonra Kuzey Deniz Yolu üzerinden gemilerle Çin limanlarına teslim edilecek. Yaklaşık 13.000 kilometre olan rotanın tamamının 20-25 gün sürmesi bekleniyor. Bu rota açılışı ile iki ülke arasında yeni ve istikrarlı lojistik ilişkiler kurulurken, ticaret hacminin kesintiye uğramadan artırılması için de fırsat yaratılmış oldu.

07.07.2024 11:32
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ÇEKİM TARİHİ: 5 Temmuz 2024

UZUNLUK: 00: 01: 11

1. Moskova bölgesindeki Bely Rast lojistik merkezinden çeşitli görüntüler

Rusya'nın başkenti Moskova ile Çin limanlarını birbirine bağlayan yeni bir kara-deniz kargo teslimat rotası Cuma günü resmen açıldı.

"Sevmorput Express No. 1" olarak adlandırılan rota, Çinli denizcilik şirketi NewNew Shipping Line ve Rusya'nın devlet nükleer enerji holdingi Rosatom tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Bu rota ile yük konteynerleri, Moskova bölgesindeki terminal ve lojistik merkezi olan Bely Rast'tan demiryolu ile Rusya'nın Arkhangelsk limanına taşınacak ve daha sonra Kuzey Deniz Yolu üzerinden gemilerle Çin limanlarına teslim edilecek.

Yaklaşık 13.000 kilometre olan rotanın tamamının 20-25 gün sürmesi bekleniyor.

"Bugünkü rota açılışı ile aslında iki ülke arasında yeni ve istikrarlı lojistik ilişkiler kurulurken, ticaret hacminin kesintiye uğramadan artırılması için de fırsat yaratılmış oldu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Moskova ile Çin arasında yeni kara-deniz kargo rotası açıldı - Son Dakika

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