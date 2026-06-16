Moskova-Kiev İletişim Yok, Zelenskiy Gelebilir - Son Dakika
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Moskova-Kiev İletişim Yok, Zelenskiy Gelebilir

16.06.2026 13:48
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Kremlin, Moskova ile Kiev arasında resmi iletişim olmadığını, Zelenskiy'nin gelebileceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova ile Kiev arasında resmi iletişim kanalı bulunmadığını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olması halinde Moskova'ya gelebileceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Ukrayna'daki sürece dair açıklamalarda bulundu.

Putin'in, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'ne davet alıp almadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Elbette almadı." dedi.

Rusya'nın Zelenskiy ile görüşme konusunda çok sayıda teklifte bulunduğuna işaret eden Peskov, "Zelenskiy, sorumlu ve ciddi konuşmaya hazırsa ve Kiev rejimi bunun neyle ilgili olduğunu çok iyi biliyor, her zaman Moskova'ya gelebilir ve kendisi burada kabul edilir." diye konuştu.

Peskov, Moskova ile Kiev arasında resmi temas kanalı bulunup bulunmadığına ilişkin soruya ise "Moskova ile Kiev arasında resmi iletişim kanalları yok." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'ın Rusya'ya olası ziyaretine ilişkin de değerlendirmede bulunan Peskov, söz konusu ziyaret için henüz kesin tarih bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Moskova-Kiev İletişim Yok, Zelenskiy Gelebilir - Son Dakika

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