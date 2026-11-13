Moskova'nın güneyinde otomobilde meydana gelen patlamada sürücü olan 1 kişi yaralandı

Moskova'nın güneyinde otomobilde meydana gelen patlamada sürücü olan 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde bir otomobilde meydana gelen patlamada sürücü olan 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sosyal medyada araçta eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un basın sözcüsünün bulunduğu iddia edildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otomobilde meydana gelen patlamada 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rus haber ajansı TASS'a göre, Moskova'nın güneyinde bir otomobilde patlama meydana geldi.
Patlama sonucu sürücü yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda ise araçta eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un basın sözcüsünün bulunduğu iddia edildi.
Kaynak: AA
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