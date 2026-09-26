Moskova sempozyumu Türkiye-Rusya'nın 100 yıllık bilimsel temaslarını ele alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Moskova sempozyumu Türkiye-Rusya'nın 100 yıllık bilimsel temaslarını ele alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Bilimler Akademisi enstitüleri ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle Moskova'da düzenlenecek sempozyum, 29-30 Eylül'de Türkiye-Rusya bilimsel ve kültürel ilişkilerinin 100 yılını masaya yatıracak. Etkinliğe Türkiye'den araştırmacılar tebliğlerle katılacak.

Türkiye ile Rusya arasındaki akademik, bilimsel ve kültürel etkileşimin 100 yıllık serüveni, Moskova'da düzenlenecek uluslararası sempozyumda iki ülkenin önde gelen araştırmacılarının katılımıyla masaya yatırılacak.

Rusya Bilimler Akademisi Doğubilim Enstitüsü, Slav Bilimi Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde organize edilen "Rus-Türk Bilimsel Temaslarının 100. Yılı: Tarih ve Çağdaş Dönem" başlıklı uluslararası sempozyum, 29-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Moskova'daki Yunus Emre Enstitüsünün katkı sağladığı sempozyuma, Rusya Bilimler Akademisi Doğubilim Enstitüsü ev sahipliği yapacak.

Etkinliğin açılışı, Rusya Bilimler Akademisi Doğubilim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Alikber Alikberov, Slav Bilimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Vladimir Klyaus ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu'nun selamlama konuşmalarıyla başlayacak.

Genel oturumda İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Mustafa Tanrıverdi, İstanbul Üniversitesi ile SSCB Bilimler Akademisi arasındaki 1926-1936 dönemini kapsayan kurumsal bağları değerlendirirken Irina Sedakova, Balkan araştırmalarında Türk dili ve kültürünü, Aleksandr Vasilyev ise Bakü Türkoloji Kongresi ile iki ülkedeki alfabe reformlarını ele alacak.

Sempozyum boyunca Osmanlı ve Rus imparatorlukları arasındaki erken dönem temaslardan Sovyetler Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına uzanan zengin bir konu başlığı tartışılacak.

İlk gün oturumlarında 16. yüzyıldan itibaren karşılıklı üretilen hükümdar ve devlet algıları, 18. yüzyılda İstanbul'daki Rus diplomasisi ve istihbaratı, Jön Türk Devrimi'nin Rus aydınlarındaki yansımaları ve Ayasofya'nın tarihsel mekan dönüşümleri irdelenecek. Günün ikinci yarısında ise 1925 Dostluk Anlaşması'nın dilbilim çalışmalarına etkisi, Fuat Bulca'nın gözlemleriyle Türk Hava Kurumunun gelişimindeki Sovyet tecrübesi, Vasilij Viladimiroviç Bartold ile Aleksandr Nikolaeviç Samoyloviç'in temasları ve Abdülkadir İnan'ın çeviri faaliyetleri aktarılacak.

Sempozyumun ikinci gününde odak noktası kültür politikaları, saha araştırmaları ve edebi imgeler olacak. Bu kapsamda 1935 yılındaki Bolşoy Tiyatrosu Türkiye turnesi, erken Cumhuriyet döneminde Sovyet modernizasyon tecrübesine yönelik ilgiler, İstanbul'daki Rus Arkeoloji Enstitüsünün mülkiyet meselesi ve Kunstkamera koleksiyonundaki diplomatik hediyeler incelenecek.

Programın son bölümlerinde ise Lazistan saha notları ve Türkiye'deki Pomakların etnodilbilimsel yapısı gibi alan araştırmalarının yanı sıra, erken Sovyet hiciv dergilerinde kurgulanan Türk imajı ve edebiyata yansıyan kimlik anlatıları değerlendirilecek.

Türkiye'den İstanbul, Hacettepe, Kocaeli ve Ankara üniversitelerinden araştırmacıların tebliğleriyle katkı sunacağı sempozyum, genel tartışma ve değerlendirme oturumunun ardından sona erecek.

Kaynak: AA
İstanbul ÜniversitesiKültür SanatSempozyumDiplomasiMoskovaTürkiyeGüncelKültürEğitimEylülRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da 20 yıllık mahalle geleneği: ’Salla Dansı’ milyonlarca kişiye ulaştı Bursa'da 20 yıllık mahalle geleneği: 'Salla Dansı' milyonlarca kişiye ulaştı
Duvardaki 2 bin yıllık yazının sırrı çözüldü: Zeytinlikleri korumak için asmışlar Duvardaki 2 bin yıllık yazının sırrı çözüldü: Zeytinlikleri korumak için asmışlar
Dünyayı tedirgin eden savaş uyarısı Bu kez tarih verdi Dünyayı tedirgin eden savaş uyarısı! Bu kez tarih verdi
Kilis’te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi Kilis'te eşcinsel birliktelikte şantaj iddiası: Öldüresiye darbedildi
Alanya’da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var Alanya'da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: Yayanın hayati tehlikesi var
Yunanistan’da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
16:07
A Milli Takım için iç karartan tahmin Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
15:54
Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası “Hemen istifa etmeli“
Fon krizinde Fatma Betül Sayan Kaya iddiası! "Hemen istifa etmeli"
15:26
Mbappe’den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM’de soykırım şebekesine tokat indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de soykırım şebekesine tokat indi
15:20
Emenike’den Aziz Yıldırım’a vefa ziyareti Elini öpüp “Aziz Baba“ dedi
Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp "Aziz Baba" dedi
14:36
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 16:22:14. #7.13#
SON DAKİKA: Moskova sempozyumu Türkiye-Rusya'nın 100 yıllık bilimsel temaslarını ele alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei