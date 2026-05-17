Moskova'ya İHA Saldırısı: 3 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Moskova'ya İHA Saldırısı: 3 Ölü, 12 Yaralı

17.05.2026 07:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın Moskova'ya düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Rusya'nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) gece boyunca Moskova'ya düzenlediği yoğun saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vorobyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece saat 3 itibarıyla başkent Moskova ve bölgelerine yönelik yoğun İHA saldırısı olduğunu ve saldırıların püskürtüldüğünü belirtti.

Himki bölgesinde bir İHA'nın müstakil bir eve düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Vorobyev, enkaz altında kalan bir kişi için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Vorobyev, Mıtişçi bölgesine yönelik saldırıda ise 2 kişinin öldüğünü belirterek, saldırılarda Krasnogorsk bölgesindeki bir apartmana isabet eden İHA nedeniyle birkaç dairenin hasar aldığını paylaştı.

Ayrıca Istra ilçesinde bir apartman ve Agrogorodok köyündeki 6 müstakil evin de İHA saldırısından etkilendiğini ifade eden Vorobyev, "Bu bölgelerde, ilk belirlemelere göre 3 erkek ve 1 kadın yaralandı. Herkese tıbbi yardım sağlanıyor. Subbotino köyünde İHA düşmesi sonucu bir müstakil ev yandı, burada yaralı yok." açıklamasını yaptı.

Vorobyev, bölgede bazı altyapı tesislerine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini, yetkililerin tüm noktalarda acil müdahalede bulunduğunu aktardı.

"Saldırılarda Moskova'da 12 kişi yaralandı"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik büyük çaplı İHA saldırısını püskürttüğünü belirterek, son bir günde 120'den fazla İHA'nın düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

İlk belirlemelere göre saldırılarda Moskova'da 12 kişinin yaralandığını aktaran Sobyanin, yaralananların büyük çoğunluğunun Moskova Petrol Rafinerisi kontrol noktası yakınlarındaki inşaatta çalışan vardiya değişimindeki işçiler olduğunu kaydetti.

Sobyanin, saldırılarda 3 binanın hasar aldığını, söz konusu rafinerinin ise saldırılardan etkilenmediğini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'ya İHA Saldırısı: 3 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Zonguldak’ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
Aston Villa Liverpool’u paramparça etti Aston Villa Liverpool'u paramparça etti
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
Sakarya’da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı
Galatasaray’da unutulmayacak şölen Herkes bu anları konuşuyor Galatasaray'da unutulmayacak şölen! Herkes bu anları konuşuyor

09:09
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23’e çıkarıyoruz
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz
09:06
Antalya’da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
08:33
“Fazla mesai“ tuzağı Kartal Belediyesi’nde 50 milyonluk vurgun iddiası
"Fazla mesai" tuzağı! Kartal Belediyesi'nde 50 milyonluk vurgun iddiası
08:21
“Süper El Nino“ geliyor Türkiye için korkutan senaryo
"Süper El Nino" geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
07:08
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı İran detayı dikkat çekti
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı! İran detayı dikkat çekti
05:47
Bolivya’da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı
Bolivya'da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 09:59:19. #7.13#
SON DAKİKA: Moskova'ya İHA Saldırısı: 3 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.