Moskova\'ya İHA Saldırısı Başarısız

MOSKOVA, 20 Haziran (Xinhua) -- Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma birliklerinin cuma günü Ukrayna'nın düzenlediği geniş çaplı saldırıda Moskova'ya yaklaşan 76 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü söyledi.

Sobyanin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Moskova'yı hedef alan büyük bir saldırının daha püskürtüldüğünü belirterek, hava savunma sistemlerinin başkente yaklaşan çok sayıda İHA'yı etkisiz hale getirdiğini ifade etti. Sobyanin, saldırıda can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediğini bildirdi.

Rus kaynaklarının bildirdiğine göre Ukrayna bir gün önce de Moskova ve çevresini hedef alan büyük çaplı bir İHA saldırısı düzenlemiş, saldırıda 17 kişi yaralanmıştı.