Moskova'ya Suriye'den Yolcu Uçağı İndi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'na, bir buçuk yılı aşkın sürenin ardından Suriye'den ilk yolcu uçağı indi.

Suriye'nin başkenti Şam'dan Syrian Airlines'a ait Airbus A320 tipi uçak, yerel saatle 02.14'te havalandı ve Şeremetyevo Havalimanı'na 06.44'te iniş yaptı. Moskova'dan da Şam'a uçuş gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Geçen yılın ocak ayından bu yana Rusya ile Suriye arasındaki karşılıklı hava ulaşımı askıya alınmıştı.