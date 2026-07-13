Moskova'ya Ukrayna İHA Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika
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Moskova'ya Ukrayna İHA Saldırısı: 3 Ölü

13.07.2026 10:09
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Moskova'ya 350'den fazla Ukrayna İHA'sıyla saldırı düzenlendi, 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru Ukrayna'ya ait 350'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ve bunun sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün saat 20.30'dan bu yana Moskova bölgesi yönüne 350'den fazla Ukrayna İHA'sı gönderildiğini belirtti. İHA'ların büyük çoğunluğunun uzakta imha edildiğini kaydeden Sobyanin, Moskova'ya yaklaşırken 50 İHA'nın vurulduğunu aktardı.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev de sosyal medya hesabından Moskova bölgesine yönelik saldırılarda 81 İHA'nın düşürüldüğü bilgisini verdi.

Vorobyev, "Ne yazık ki, ölü ve yaralılar var. İstra ilçesinde Pionerskiy köyünde bir İHA'nın düşmesi sonucu 3 kişi öldü ve 3 kişi yaralandı. 5 müstakil evde yangın çıktı. Solneçnogorsk'ta bir İHA'nın bir apartmana çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Binanın duvarı ve pencereleri hasar gördü." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından açıklama

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Rus ordusunun, Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarına devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetlerince, uzun menzilli havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve saldırı İHA'ları kullanılarak gerçekleştirilen grup saldırıları sonucunda, Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı'nda askeri kargo, yakıt ve yağların boşaltılması ve depolanması için kullanılan liman altyapı tesisleri vuruldu." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Moskova, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'ya Ukrayna İHA Saldırısı: 3 Ölü - Son Dakika

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