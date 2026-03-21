Mossad'dan İran'a Nükleer Bilgi Çağrısı

21.03.2026 19:02
Mossad, İran halkından nükleer endüstri hakkında bilgi sızdırmalarını istedi.

TEL İsrail-ABD'nin saldırıları sürerken İsrail dış istihbarat servisi Mossad, İran halkından Tahran yönetiminin nükleer endüstrisi hakkında bilgi sızdırmasını istedi.

Mossad'ın Farsça Telegram kanalından İran halkına yönelik, "Nükleer endüstri alanında bilgiye erişiminiz varsa, bizimle konuşun." ifadesi kullanıldı.

İran'ın nükleer çalışmalarına ilişkin bilgi sızdıranların "geleceğinin güvende olacağını" öne süren paylaşımda, İranlılardan Mossad'la güvenli bir kanal üzerinden iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

Mossad'ın İranlılara yönelik paylaşımı Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırının ardından yapıldı.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail'in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'ne saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı bugünkü haberinde, Natanz Nükleer Tesisine yönelik hava saldırılarının "sığınak delici" bombalarla ABD savaş uçakları tarafından yapıldığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
