Mossad'dan İran muhalifi Kürt gruplara silah iddiası - Son Dakika
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Mossad'dan İran muhalifi Kürt gruplara silah iddiası

04.06.2026 21:51
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İsrail basını, Mossad'ın İran yönetimini devirmek için Kürt gruplara Hamas ve Hizbullah'tan ele geçirilen silahları verdiğini öne sürdü. Eski istihbarat başkanı, planın Erdoğan'ın müdahalesiyle durdurulduğunu iddia etti.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Tahran yönetimini devirmek için oluşturulan bir plan kapsamında, İran muhalifi Kürt gruplara silah verdiği iddia edildi.

İsrail basınına yansıyan haberde, İran muhalifi Kürt gruplara silah aktarıldığı bilgisinin yayımlanmasına Mossad'ın izin verdiği belirtildi.

Mossad'ın Tahran yönetimini devirmek için oluşturulan bir plan kapsamında İran muhalifi Kürt gruplara silah transferi yaptığı öne sürülen haberde, söz konusu silahların, İsrail'in Hamas ve Hizbullah'tan ele geçirdiği silahlar ve mühimmatlar olduğu iddia edildi.

Haberde, İsrail'in böylece İran'ın silahlarını kendisine karşı kullanmayı hedeflediği savunuldu.

Eski İsrail Ordusu İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, geçen günlerde ABD'de yayın yapan PBS kanalına verdiği röportajda, İsrail'in, Tahran yönetimini devirmek için aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil olmak üzere bir dizi gizli planı yürütmeye çalıştığını iddia etmişti.

Hayman, ABD ve İsrail'in, İran muhalifi Kürt grupları silahlandırarak Tahran yönetimine karşı harekete geçirme planının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmesi neticesinde akamete uğradığını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mossad'dan İran muhalifi Kürt gruplara silah iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mossad'dan İran muhalifi Kürt gruplara silah iddiası - Son Dakika
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