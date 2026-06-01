Mossad Direktörü İstifa Etti

İsrail basını, Mossad'ın dış istihbarat ilişkilerinden sorumlu biriminin direktörünün görevinden istifa ettiğini öne sürdü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Mossad'da dış istihbarat ilişkilerini yürüten ve "Tevel" olarak bilinen birimin başındaki, kimliği güvenlik gerekçesiyle yalnızca "D" harfiyle açıklanan direktör görevinden istifa etti.

Haberde, söz konusu istifanın İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Roman Gofman'ın Mossad Başkanlığına atanmasını onaylamasının ardından geldiği belirtildi.

"D"nin Mossad Başkanlığı için öne çıkan isimlerden biri olduğu ve istifasından önce teşkilattaki daire başkanları arasında en üst düzey görevde bulunduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca "D"nin Mossad'ın siber güvenlik biriminin kurucuları arasında yer aldığı ve bu birime başkanlık yaptığı, son yıllarda ise Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası dosyalarına ilişkin dolaylı müzakerelerde görev aldığı kaydedildi.

Mossad bünyesindeki Tevel birimi, yabancı istihbarat servisleriyle ilişkilerin yürütülmesi ve koordinasyonunun yanı sıra İsrail ile resmi ilişkisi bulunmayan ülkelerle temas kanallarının geliştirilmesinden sorumlu bulunuyor.

İstifanın Gofman'ın atanmasının ardından gelmesi, bunun Mossad içerisinde memnuniyetsizliğe neden olduğu yorumları yapılmasına yol açtı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, pazartesi günü sivil toplum ve insan hakları kuruluşlarının Roman Gofman'ın Mossad Başkanlığına atanmasına karşı yaptığı itirazları reddetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce askeri sekreterliğini yapan Gofman'ı geçen yılın sonlarında Mossad Başkanlığı görevine atamıştı.