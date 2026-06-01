Mossad Direktörü İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mossad Direktörü İstifa Etti

01.06.2026 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mossad'ın dış istihbarat birimi direktörü 'D', Gofman'ın atanmasının ardından görevinden ayrıldı.

İsrail basını, Mossad'ın dış istihbarat ilişkilerinden sorumlu biriminin direktörünün görevinden istifa ettiğini öne sürdü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Mossad'da dış istihbarat ilişkilerini yürüten ve "Tevel" olarak bilinen birimin başındaki, kimliği güvenlik gerekçesiyle yalnızca "D" harfiyle açıklanan direktör görevinden istifa etti.

Haberde, söz konusu istifanın İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Roman Gofman'ın Mossad Başkanlığına atanmasını onaylamasının ardından geldiği belirtildi.

"D"nin Mossad Başkanlığı için öne çıkan isimlerden biri olduğu ve istifasından önce teşkilattaki daire başkanları arasında en üst düzey görevde bulunduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca "D"nin Mossad'ın siber güvenlik biriminin kurucuları arasında yer aldığı ve bu birime başkanlık yaptığı, son yıllarda ise Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası dosyalarına ilişkin dolaylı müzakerelerde görev aldığı kaydedildi.

Mossad bünyesindeki Tevel birimi, yabancı istihbarat servisleriyle ilişkilerin yürütülmesi ve koordinasyonunun yanı sıra İsrail ile resmi ilişkisi bulunmayan ülkelerle temas kanallarının geliştirilmesinden sorumlu bulunuyor.

İstifanın Gofman'ın atanmasının ardından gelmesi, bunun Mossad içerisinde memnuniyetsizliğe neden olduğu yorumları yapılmasına yol açtı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, pazartesi günü sivil toplum ve insan hakları kuruluşlarının Roman Gofman'ın Mossad Başkanlığına atanmasına karşı yaptığı itirazları reddetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce askeri sekreterliğini yapan Gofman'ı geçen yılın sonlarında Mossad Başkanlığı görevine atamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Mossad, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mossad Direktörü İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Netanyahu, Beyrut’a hava saldırıları düzenlemek için Trump’tan onay istedi Netanyahu, Beyrut'a hava saldırıları düzenlemek için Trump'tan onay istedi
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor

21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
20:38
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
19:54
Tarkan ücretsiz konser verecek
Tarkan ücretsiz konser verecek
19:10
Canlı anlatım: Kadıköy’de gol yağmuru
Canlı anlatım: Kadıköy'de gol yağmuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 22:20:36. #7.12#
SON DAKİKA: Mossad Direktörü İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.